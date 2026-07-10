Jorge Vistel ‘Cuban SongBook’ JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Une plongée à la croisée de la musique cubaine et du jazz, c’est la proposition du trompettiste Jorge Vistel. Ce soir, il nous présente ‘Cuban SongBook’, un projet où il revisite des morceaux emblématiques de l’île comme Chan Chan ou Tres Palabras à travers de nouveaux arrangements.

Une soirée où le trompettiste laisse une grande part à l’improvisation pour nous faire redécouvrir l’âme de ces oeuvres originales.

Jorge Vistel / trompette

Leonardo Montana / piano

Etienne Renard / contrebasse

Guilhem Flouzat / batterie

Jorge Vistel présente ‘Cuban SongBook’, un projet où il revisite des morceaux emblématiques de l’île comme Chan Chan ou Tres Palabras

Le samedi 12 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR

Prévente : 10 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-13T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T21:30:00+02:00_2026-09-12T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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