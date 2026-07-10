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Jorge Vistel ‘Cuban SongBook’ JASS CLUB PARIS Paris

dimanche 13 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris

Jorge Vistel ‘Cuban SongBook’ JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB PARIS
Adresse
141 Rue de Tolbiac
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif réduit : 15 EUR Tarif plein : 19 EUR Prévente : 10 EUR

Une plongée à la croisée de la musique cubaine et du jazz, c’est la proposition du trompettiste Jorge Vistel. Ce soir, il nous présente ‘Cuban SongBook’, un projet où il revisite des morceaux emblématiques de l’île comme Chan Chan ou Tres Palabras à travers de nouveaux arrangements.

Une soirée où le trompettiste laisse une grande part à l’improvisation pour nous faire redécouvrir l’âme de ces oeuvres originales.

Jorge Vistel / trompette

Leonardo Montana / piano

Etienne Renard / contrebasse

Guilhem Flouzat / batterie

Jorge Vistel présente ‘Cuban SongBook’, un projet où il revisite des morceaux emblématiques de l’île comme Chan Chan ou Tres Palabras
Le samedi 12 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR
Prévente : 10 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-13T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T21:30:00+02:00_2026-09-12T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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