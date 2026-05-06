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José Cruz Auxerrexpo Auxerre

José Cruz Auxerrexpo Auxerre samedi 12 décembre 2026.

Lieu : Auxerrexpo

Adresse : 1 Rue des Plaines de l'Yonne

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : samedi 12 décembre 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 28 28 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Auxerre

José Cruz

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 19:00:00
fin : 2026-12-12 21:30:00

Date(s) :
2026-12-12

Un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de soleil et de rires

JC, alias José Cruz, le Franco-Portugais, vous emmène en voyage au Portugal.
Mais pourquoi José a-t-il voulu récupérer la vieille glacière jaune de ses parents pour faire le voyage en voiture ?
Pourquoi le petit village de Parâmio, perdu au milieu des montagnes de Trás-os-Montes, passe-t-il de 25 habitants l’année à 2.500.000 habitants au mois d’août ?
Quelle est la différence entre le “Pastel de Nata” et le “Pastel de Belém” ?
Quel est le lien entre Guimarães, où est né le Portugal, et Dijon, la capitale de la moutarde ? Qui est le meilleur Benfica, Porto, Sporting, Braga ou Vitória ?
Pourquoi le coffre de la voiture est-il toujours plus chargé au retour qu’à l’aller ?
C’est quoi la Révolution des Œillets ?
Et c’est quoi au juste la “saudade” ?

JC vous raconte tout.

“Portugal, Voyage au Centre du Monde”, un spectacle à consommer sans modération de septembre à juillet para matar saudades.

P.S. Le centre du monde, c’est là où tu es.   .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : José Cruz

L’événement José Cruz Auxerre a été mis à jour le 2026-05-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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