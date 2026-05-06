José Cruz Auxerrexpo Auxerre

Auxerre

José Cruz

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 19:00:00

fin : 2026-12-12 21:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de soleil et de rires

JC, alias José Cruz, le Franco-Portugais, vous emmène en voyage au Portugal.

Mais pourquoi José a-t-il voulu récupérer la vieille glacière jaune de ses parents pour faire le voyage en voiture ?

Pourquoi le petit village de Parâmio, perdu au milieu des montagnes de Trás-os-Montes, passe-t-il de 25 habitants l’année à 2.500.000 habitants au mois d’août ?

Quelle est la différence entre le “Pastel de Nata” et le “Pastel de Belém” ?

Quel est le lien entre Guimarães, où est né le Portugal, et Dijon, la capitale de la moutarde ? Qui est le meilleur Benfica, Porto, Sporting, Braga ou Vitória ?

Pourquoi le coffre de la voiture est-il toujours plus chargé au retour qu’à l’aller ?

C’est quoi la Révolution des Œillets ?

Et c’est quoi au juste la “saudade” ?

JC vous raconte tout.

“Portugal, Voyage au Centre du Monde”, un spectacle à consommer sans modération de septembre à juillet para matar saudades.

P.S. Le centre du monde, c’est là où tu es. .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : José Cruz

L’événement José Cruz Auxerre a été mis à jour le 2026-05-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)