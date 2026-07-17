Jouer en famille, Médiathèque Des Chartreux, Issy-les-Moulineaux
dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque Des Chartreux · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Jouer en famille Dimanche 4 octobre, 11h00 Médiathèque Des Chartreux Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Cette année, la Médiathèque des Chartreux célèbre le jeu ! En famille ou entre amis, venez profiter toute la journée d’une sélection de jeux et partager ce moment convivial pour petits et grands.
De 3 à 12 ans. Venez en famille !
Médiathèque Des Chartreux 2 rue du Clos-Munier 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238162 https://mediatheques.ville-issy.fr/
Biblis en folie 2026
© Biblis en folie
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