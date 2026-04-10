Jouer, une seconde nature ! Saint-Brisson
Jouer, une seconde nature ! Saint-Brisson jeudi 22 octobre 2026.
Saint-Brisson
Jouer, une seconde nature !
Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22 17:30:00
Date(s) :
2026-10-22
Jeudi 22 octobre Jouer, une seconde nature !
Passionnés, amateurs ?
Retrouvez-nous en famille ou entre amis pour une après-midi jeux. Au programme, une sélection de jeux de société et de jeux d’adresse dédiés à la nature et à la sauvegarde de la biodiversité, concoctée avec soin et adaptée à tous les âges et tous les goûts !
Un jeu surprise vous sera aussi proposé par le Musée de la Résistance en Morvan …
En partenariat avec la Ludothèque du Centre social des Grands Lacs du Morvan, la Ludothèque L’Aronde des Jeux (Quarré-les-Tombes), et l’ARORM
Saint-Brisson Maison du Parc
️ De 14h à 17h30
Conseillé à partir de 6 ans
️ Gratuit
Inscription obligatoire
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/LeQxNHTBiPT3YHjcyiHtnFbK
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .
Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : Jouer, une seconde nature !
L’événement Jouer, une seconde nature ! Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-22 par Maison du Tourisme PNRM
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