Pierre, feuille, bâton, jouons nature ! Saint-Brisson

Saint-Brisson

Pierre, feuille, bâton, jouons nature ! Vendredi 28 août

Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Vendredi 28 août Pierre, feuille, bâton, jouons nature !

Venez jouer avec la nature le temps d’une heure à la Maison du Parc !

Découvrez une collection de jeux étonnants, créés à partir d’éléments naturels faciles à trouver autour de chez vous. Quelques cailloux, des feuilles, un morceau de bois… il n’en faut pas plus pour redécouvrir des jeux simples dont certains sont hérités du Moyen Âge.

Une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Saint-Brisson

️ De 15h à 16h00

Conseillé à partir de 6 ans

Longueur de la balade 0 km

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau.

️ Gratuit

Inscription obligatoire:

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/ksSW9R3rmdasFp6S8GWrjWGP

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .

Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pierre, feuille, bâton, jouons nature ! Vendredi 28 août

L’événement Pierre, feuille, bâton, jouons nature ! Vendredi 28 août Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Tourisme PNRM