Pierre, feuille, bâton, jouons nature ! Saint-Brisson
Pierre, feuille, bâton, jouons nature ! Saint-Brisson vendredi 28 août 2026.
Saint-Brisson
Pierre, feuille, bâton, jouons nature ! Vendredi 28 août
Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Vendredi 28 août Pierre, feuille, bâton, jouons nature !
Venez jouer avec la nature le temps d’une heure à la Maison du Parc !
Découvrez une collection de jeux étonnants, créés à partir d’éléments naturels faciles à trouver autour de chez vous. Quelques cailloux, des feuilles, un morceau de bois… il n’en faut pas plus pour redécouvrir des jeux simples dont certains sont hérités du Moyen Âge.
Une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis.
Saint-Brisson
️ De 15h à 16h00
Conseillé à partir de 6 ans
Longueur de la balade 0 km
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau.
️ Gratuit
Inscription obligatoire:
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/ksSW9R3rmdasFp6S8GWrjWGP
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .
Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : Pierre, feuille, bâton, jouons nature ! Vendredi 28 août
L’événement Pierre, feuille, bâton, jouons nature ! Vendredi 28 août Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Tourisme PNRM
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