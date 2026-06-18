Saint-Brisson

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

Route de Quarré Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 11:30:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Guettez le camion rouge et jaune et sa surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !

Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre…

N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre verre pour un moment convivial ! .

Route de Quarré Saint-Brisson 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-06-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)