Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Saint-Brisson
Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Saint-Brisson jeudi 20 août 2026.
Saint-Brisson
Tournée d’Alimentation Générale Culturelle
Route de Quarré Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 11:30:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Guettez le camion rouge et jaune et sa surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !
Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre…
N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre verre pour un moment convivial ! .
Route de Quarré Saint-Brisson 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle
L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-06-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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