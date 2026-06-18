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Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Saint-Brisson

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Saint-Brisson jeudi 20 août 2026.

Adresse : Route de Quarré

Ville : 58140 Saint-Brisson

Département : Nièvre

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Brisson

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

Route de Quarré Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 11:30:00
fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Guettez le camion rouge et jaune et sa surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !
Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre…
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Route de Quarré Saint-Brisson 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-06-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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