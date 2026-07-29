Jouons avec l’anglais (0-6 ans) Espace Socio-Culturel Brioude
mercredi 30 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Jouons avec l’anglais (0-6 ans)
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:00:00
fin : 2026-09-30 11:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Animé par la référente familles et un bénévole anglophone.
But: Familiariser dés le plus jeune âge le contact des enfants avec une langue étrangère.
Ouvert à tous- Gratuit / sans inscription
.
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
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English :
Led by the Family Association and an English-speaking volunteer.
Goal: To familiarize children with a foreign language from a very young age.
Open to everyone—Free / No registration required
L’événement Jouons avec l’anglais (0-6 ans) Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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