Jouons avec l’anglais (0-6 ans) Espace Socio-Culturel Brioude

Informations pratiques

Brioude

Jouons avec l’anglais (0-6 ans)

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:00:00

fin : 2026-09-30 11:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Animé par la référente familles et un bénévole anglophone.



But: Familiariser dés le plus jeune âge le contact des enfants avec une langue étrangère.



Ouvert à tous- Gratuit / sans inscription

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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Led by the Family Association and an English-speaking volunteer.

Goal: To familiarize children with a foreign language from a very young age.



Open to everyone—Free / No registration required

L’événement Jouons avec l’anglais (0-6 ans) Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne