Jouons avec les mots, slam et autres formes d’expression ACCES Campus Connecté de Romans Romans-sur-Isère

Jouons avec les mots, slam et autres formes d’expression ACCES

Campus Connecté de Romans 18 rue Mathieu de la Drome Romans-sur-Isère Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

2026-03-11

À partir d’exercices d’écriture simples et accessibles à tous, chacun est invité à explorer une forme d’expression libre, parfois poétique, parfois chaotique, et toujours ludique !

Campus Connecté de Romans 18 rue Mathieu de la Drome Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

English :

Using simple, accessible writing exercises, everyone is invited to explore a form of free expression that’s sometimes poetic, sometimes chaotic, and always fun!

