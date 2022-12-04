Jouons tous ensemble ! – Jeu vidéo au féminin, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Jouons tous ensemble ! – Jeu vidéo au féminin Dimanche 4 décembre 2022, 16h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-12-04T16:30:00+01:00 – 2022-12-04T17:30:00+01:00

Fin : 2022-12-04T16:30:00+01:00 – 2022-12-04T17:30:00+01:00

Elles sont créatrices de jeux vidéo, joueuses professionnelles, streameuses… La Cité des sciences et de l’industrie vous propose de rencontrer et d’échanger avec des femmes qui font le jeu vidéo d’aujourd’hui, et qui contribuent à faire le jeu vidéo de demain. Pour cette troisième édition de Jeu vidéo au féminin, le propos est focalisé sur les métiers et formations liés à l’industrie vidéoludique.

Pour clôturer la troisième édition de Jeu vidéo au féminin, quoi de mieux qu’une session de jeu ? Venez jouer avec les participantes de l’événement Jeu vidéo au féminin, sur l’e-LAB de la Cité des sciences et de l’industrie !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/e-lab/evenements/jeu-video-au-feminin La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Jeu vidéo au féminin est un événement mettant en avant la place des femmes dans l’industrie du jeu vidéo jeu vidéo jeux vidéo

Universcience