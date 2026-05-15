Saint-Paul-Flaugnac

Jour de fête à Saint-Paul-de-Loubressac

Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Pour célébrer ses 40 ans de vie, le Foyer Rural de Saint-Paul-de-Loubressac vous invite à une journée entière de festivités !

Pour célébrer ses 40 ans de vie, le Foyer Rural de Saint-Paul-de-Loubressac vous invite à une journée entière de festivités !

.

Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 74 28 32 90 foyerrural46@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate 40 years of life, the Foyer Rural de Saint-Paul-de-Loubressac invites you to a full day of festivities!

L’événement Jour de fête à Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CVL Castelnau-Montratier