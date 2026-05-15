Jour de fête à Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac
Jour de fête à Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac samedi 6 juin 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Jour de fête à Saint-Paul-de-Loubressac
Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Pour célébrer ses 40 ans de vie, le Foyer Rural de Saint-Paul-de-Loubressac vous invite à une journée entière de festivités !
Pour célébrer ses 40 ans de vie, le Foyer Rural de Saint-Paul-de-Loubressac vous invite à une journée entière de festivités !
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Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 74 28 32 90 foyerrural46@gmail.com
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English :
To celebrate 40 years of life, the Foyer Rural de Saint-Paul-de-Loubressac invites you to a full day of festivities!
L’événement Jour de fête à Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CVL Castelnau-Montratier
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