JOURNAL D’HIRONDELLE, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

JOURNAL D’HIRONDELLE Jeudi 29 avril 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

7.5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-29T20:30:00+02:00 – 2027-04-29T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-29T20:30:00+02:00 – 2027-04-29T21:30:00+02:00

Sombre, drôle, sensitif, ce spectacle adapté du roman d’Amélie Nothomb est un voyage initiatique, un thriller psychologique, « une histoire d’amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou ». Tout à la fois.

Il se réveille un matin et il ne ressent plus rien. Sa dernière relation amoureuse a été trop douloureuse, il a décidé d’anesthésier ses sens. C’est l’apathie, le néant. Jusqu’à la découverte d’une musique de Radiohead, qui lui réveille les oreilles. Jusqu’à la rencontre avec cet homme mystérieux, Youri : auprès de lui, il deviendra tueur à gages.

Et c’est alors une explosion de sensations ! Côtoyant la mort, il se retrouve ainsi… plein de vie ! Jusqu’à ce qu’il appuie sur la gâchette une fois de trop… Théâtre, humour noir, danse, musique, cinéma… Un spectacle hypnotique.

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4078 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

D’après Amélie Nothomb

Crédit photo Alain Albaric