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Journée 100% fun à la piscine Georges Hermant ! Piscine Georges Hermant PARIS

mercredi 26 août 2026 · Piscine Georges Hermant · PARIS

Journée 100% fun à la piscine Georges Hermant ! Piscine Georges Hermant PARIS

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Piscine Georges Hermant
Adresse
8-10, rue David d Angers
Ville
75019 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p class="text">1 ticket d'entrée piscine nécessaire</p>
  • Structures & parcours gonflables : Épreuves d’équilibre, d’obstacle et d’action sur l’eau.
  • Défis bouées & ballons : Épreuves ludiques axées sur l’agilité, la précision et le jeu (sans notion de course de vitesse).
  • Récompenses : De nombreux lots et cadeaux à gagner pour les participants aux défis.

Mercredi 26 août, de 15h à 18h, la piscine Georges Hermant passe en mode 100 % fun ! Au programme dans le grand bassin : parcours gonflable géant, défis bouées et ballons. Venez relever les épreuves et tenter de repartir avec de nombreux cadeaux !
Le mercredi 26 août 2026
de 15h00 à 18h00
payant

1 ticket d’entrée piscine nécessaire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-26T15:00:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00

Piscine Georges Hermant 8-10, rue David d Angers  75019 PARIS
https://piscine-georgeshermant.fr/actualite-10633-journee-100-fun-a-la-piscine-georges-hermant.html


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