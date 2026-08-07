Journée 100% fun à la piscine Georges Hermant ! Piscine Georges Hermant PARIS
mercredi 26 août 2026 · Piscine Georges Hermant · PARIS
Informations pratiques
- Structures & parcours gonflables : Épreuves d’équilibre, d’obstacle et d’action sur l’eau.
- Défis bouées & ballons : Épreuves ludiques axées sur l’agilité, la précision et le jeu (sans notion de course de vitesse).
- Récompenses : De nombreux lots et cadeaux à gagner pour les participants aux défis.
Mercredi 26 août, de 15h à 18h, la piscine Georges Hermant passe en mode 100 % fun ! Au programme dans le grand bassin : parcours gonflable géant, défis bouées et ballons. Venez relever les épreuves et tenter de repartir avec de nombreux cadeaux !
Le mercredi 26 août 2026
de 15h00 à 18h00
payant
1 ticket d’entrée piscine nécessaire
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-26T15:00:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00
Piscine Georges Hermant 8-10, rue David d Angers 75019 PARIS
https://piscine-georgeshermant.fr/actualite-10633-journee-100-fun-a-la-piscine-georges-hermant.html
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