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Journée aquaforme Piscine La plage Pontivy

Journée aquaforme Piscine La plage Pontivy dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Piscine La plage

Adresse : Impasse de la Plage

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Pontivy

Journée aquaforme

Piscine La plage Impasse de la Plage Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Animations assurées par les stagiaires de la Ligue de Bretagne de Natation dans le cadre de leur certification pour devenir Maître Nageur Sauveteur séances d’aquagym variées, ambiance rythmée pour tous, encadrement de qualité   .

Piscine La plage Impasse de la Plage Pontivy 56300 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Journée aquaforme Pontivy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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