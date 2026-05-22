Journée aquaforme Piscine La plage Pontivy
Journée aquaforme Piscine La plage Pontivy dimanche 31 mai 2026.
Pontivy
Journée aquaforme
Piscine La plage Impasse de la Plage Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Animations assurées par les stagiaires de la Ligue de Bretagne de Natation dans le cadre de leur certification pour devenir Maître Nageur Sauveteur séances d’aquagym variées, ambiance rythmée pour tous, encadrement de qualité .
Piscine La plage Impasse de la Plage Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Journée aquaforme Pontivy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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