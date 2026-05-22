Journée aquaforme Piscine La plage Pontivy

Pontivy

Journée aquaforme

Piscine La plage Impasse de la Plage Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Animations assurées par les stagiaires de la Ligue de Bretagne de Natation dans le cadre de leur certification pour devenir Maître Nageur Sauveteur séances d’aquagym variées, ambiance rythmée pour tous, encadrement de qualité .

Piscine La plage Impasse de la Plage Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée aquaforme Pontivy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté