Journée cilturelle à Mirepoix Castelnau-Magnoac

Journée cilturelle à Mirepoix

Journée à Mirepoix & Camon Charme et patrimoine en terre cathare

Partez pour une journée pleine de charme à la découverte de Mirepoix et de Camon, deux joyaux du sud-ouest où histoire, patrimoine médiéval et douceur de vivre se conjuguent à merveille.

Départs en autocar

7h00 Trie-sur-Baïse.

7h15 Castelnau-Magnoac.

7h40 Lannemezan.

Visite guidée de Mirepoix, célèbre pour sa splendide place centrale bordée de maisons à colombages. Découvrez son riche patrimoine médiéval, sa cathédrale et l’histoire de cette bastide emblématique de l’Ariège.

Déjeuner gourmand

12h30 Déjeuner au restaurant Les Minotiers, dans un cadre raffiné, pour savourer une cuisine gourmande mettant à l’honneur les produits du terroir.

Après-midi Plus Beaux Villages de France

‍♂️ Visite guidée de Camon, classé parmi Les Plus Beaux Villages de France. Laissez-vous séduire par ses ruelles fleuries, son atmosphère paisible et son remarquable patrimoine, notamment son abbaye qui domine le village.

Retour en fin d’après-midi.

Une journée culturelle et pleine de charme, proposée par la SARL Dossat, idéale pour les amoureux de patrimoine et d’authenticité.

Réservez dès maintenant et laissez-vous séduire par Mirepoix et Camon !

Tarifs par personne (prix dégressifs)

Base 20 personnes 95 €.

Base 30 personnes 78 €.

Base 40 personnes 69 €.

Base 50 personnes 64 €. .

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 51 78 transportsdossat65@gmail.com

English :

Day trip to Mirepoix & Camon ? Charm and heritage in Cathar country

Spend a charming day discovering Mirepoix and Camon, two jewels in the southwest of France, where history, medieval heritage and the gentle way of life come together in perfect harmony.

Coach departures

7h00 ? Trie-sur-Baïse.

7h15 ? Castelnau-Magnoac.

7h40 ? Lannemezan.

Guided tour of Mirepoix, famous for its splendid central square lined with half-timbered houses. Discover its rich medieval heritage, its cathedral and the history of this emblematic Ariège bastide.

Gourmet lunch

12h30 ? Lunch at Les Minotiers restaurant, in a refined setting, to savor gourmet cuisine featuring local produce.

Afternoon: ? France?s most beautiful villages:

???? Guided tour of Camon, one of France’s most beautiful villages. Let yourself be seduced by its flower-lined streets, peaceful atmosphere and remarkable heritage, including the abbey which dominates the village.

Return late afternoon.

A charming, cultural day out offered by SARL Dossat, ideal for lovers of heritage and authenticity.

Book now and let yourself be seduced by Mirepoix and Camon!

