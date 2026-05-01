Aixe-sur-Vienne

Journée citoyenne jardin médiéval

Jardin médiéval Jeanne d’Albret Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Comme chaque année, les Comités de quartier, en partenariat avec la commune d’Aixe-sur-Vienne, vous donnent rendez-vous au Jardin Médiéval à l’occasion de la Journée Citoyenne.

Cette nouvelle édition mettra à l’honneur L’abeille, gardienne de l’environnement .

Au programme échanges avec des apiculteurs amateurs et professionnels, dégustation de miel et de pâtisseries à base de miel, jeux géants , coloriages et maquillage pour les 3 12 ans, proposés par l’association des Parents d’élèves les Bout’En Train .

Et durant toute la semaine, les librairies de la commune (librairie d’Elfes et le Temps de Vivre) ainsi que la Bibliothèque Simone Veil mettront cette thématique à l’honneur à travers une sélection d’ouvrages ! .

Jardin médiéval Jeanne d’Albret Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 37

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English : Journée citoyenne jardin médiéval

L’événement Journée citoyenne jardin médiéval Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Val de Vienne