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Rencontres d’orchestres d’harmonie Aixe-sur-Vienne

Rencontres d’orchestres d’harmonie Aixe-sur-Vienne

Rencontres d’orchestres d’harmonie Aixe-sur-Vienne samedi 30 mai 2026.

Adresse : Centre culturel Jacques Prévert

Ville : 87700 Aixe-sur-Vienne

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Aixe-sur-Vienne

Rencontres d’orchestres d’harmonie

Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 20:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Les orchestres de l’école de musique d’Aixe-sur-Vienne, de Bellac et l’harmonie de Saint-Léonard-de-Noblat vous invitent à assister aux rencontres musicales !
Un concert basé sur le mélange des thèmes musicaux et sur la convivialité.
Ambiance à coup sûr !   .

Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00 

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English : Rencontres d’orchestres d’harmonie

L’événement Rencontres d’orchestres d’harmonie Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Val de Vienne

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