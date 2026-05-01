Aixe-sur-Vienne

Rencontres d’orchestres d’harmonie

Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 20:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Les orchestres de l’école de musique d’Aixe-sur-Vienne, de Bellac et l’harmonie de Saint-Léonard-de-Noblat vous invitent à assister aux rencontres musicales !

Un concert basé sur le mélange des thèmes musicaux et sur la convivialité.

Ambiance à coup sûr ! .

Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00

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English : Rencontres d’orchestres d’harmonie

L’événement Rencontres d’orchestres d’harmonie Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Val de Vienne