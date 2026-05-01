Rencontres d’orchestres d’harmonie Aixe-sur-Vienne
Rencontres d’orchestres d’harmonie Aixe-sur-Vienne samedi 30 mai 2026.
Aixe-sur-Vienne
Rencontres d’orchestres d’harmonie
Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 20:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Les orchestres de l’école de musique d’Aixe-sur-Vienne, de Bellac et l’harmonie de Saint-Léonard-de-Noblat vous invitent à assister aux rencontres musicales !
Un concert basé sur le mélange des thèmes musicaux et sur la convivialité.
Ambiance à coup sûr ! .
Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00
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English : Rencontres d’orchestres d’harmonie
L’événement Rencontres d’orchestres d’harmonie Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Val de Vienne
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