Journée Créative pour les 6 ans de la boutique Aux Pépites Boutique aux Pépites Luxeuil-les-Bains samedi 27 juin 2026.

Luxeuil-les-Bains

Journée Créative pour les 6 ans de la boutique Aux Pépites

Boutique aux Pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 16 – 16 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La boutique Aux Pépites fête ses 6 ans cette année, afin de passer une super journée avec les créatrices de la boutique on vous propose une journée créative.

Louve Boheme avec un atelier macramé.

Créamag avec un atelier carterie.

Stéphanie avec un atelier décoration de biscuit.

Promotion, Tombola, surprise. Venez Nombreux fêter l’anniversaire.

Atelier carterie avec Magalie de Créamag de 10h à 12h 20€.

Atelier Décoration de Biscuit avec Stéphanie de Les P’Tea Biscuits de 13h30 à 15h30 35€.

Atelier Macramé avec Julie de Louve Boheme de 16h à 18h 20€.

Démonstration de Micro Macramé et Dentelle aux fuseaux avec Lauriane et sa fille de Trésors Noués.

Une tombola avec des lots de créateurs à gagner. Un achat un ticket tombola offert. .

Boutique aux Pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 64 91 58 auxpepites@orange.fr

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English : Journée Créative pour les 6 ans de la boutique Aux Pépites

L’événement Journée Créative pour les 6 ans de la boutique Aux Pépites Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD