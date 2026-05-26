Journée Culturelle solidaire Couleur D’Afrique Le Manoir de Genas Bourg-lès-Valence
Journée Culturelle solidaire Couleur D’Afrique Le Manoir de Genas Bourg-lès-Valence dimanche 14 juin 2026.
Bourg-lès-Valence
Journée Culturelle solidaire Couleur D’Afrique
Le Manoir de Genas 181 Route de Genas Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 23:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Voyagez au cœur de l’Afrique le temps d’une journée !
L’association *AEDA, en collaboration avec le Manoir de Genas*, vous invite à la 3ème édition de sa Journée Culturelle Solidaire Couleur d’Afrique .
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Le Manoir de Genas 181 Route de Genas Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 33 26 98 association.aeda@gmail.com
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English :
Travel to the heart of Africa for a day!
The *AEDA association, in collaboration with the Manoir de Genas*, invites you to the 3rd edition of its Solidarity Cultural Day: Couleur d’Afrique .
L’événement Journée Culturelle solidaire Couleur D’Afrique Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme
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