Journée d’animations Aignan
Journée d’animations Aignan samedi 6 juin 2026.
Aignan
Journée d’animations
AIGNAN Aignan Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez nous retrouvez pour une journée animée et pleine de convivialité.
Au programme
De 10h30 à 12h la découverte de toutes les nouveautés de la médiathèque (jeux de société et livres)
À partir de 12h, une auberge espagnole pour continuer la journée. Tout le monde ramène quelque chose à grignoter et à boire pour un moment de partage et de convivialité.
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AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 03 29 68 aignan@wanadoo.fr
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English :
Come and join us for a lively, convivial day.
On the program:
From 10.30am to 12pm: a chance to discover all the new games and books on offer at the media library
From 12 noon onwards, a auberge espagnole to continue the day. Everyone brings something to nibble and drink, for a moment of sharing and conviviality.
L’événement Journée d’animations Aignan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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