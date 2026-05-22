Aignan

Journée d’animations

AIGNAN Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez nous retrouvez pour une journée animée et pleine de convivialité.

Au programme

De 10h30 à 12h la découverte de toutes les nouveautés de la médiathèque (jeux de société et livres)

À partir de 12h, une auberge espagnole pour continuer la journée. Tout le monde ramène quelque chose à grignoter et à boire pour un moment de partage et de convivialité.

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AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 03 29 68 aignan@wanadoo.fr

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English :

Come and join us for a lively, convivial day.

On the program:

From 10.30am to 12pm: a chance to discover all the new games and books on offer at the media library

From 12 noon onwards, a auberge espagnole to continue the day. Everyone brings something to nibble and drink, for a moment of sharing and conviviality.

L’événement Journée d’animations Aignan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65