Plaisance

Journée d’animations au tennis

Stade PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le Tennis Club de Plaisance-du-Gers invite ses adhérents, leurs proches et tous les amateurs de tennis à partager une journée conviviale pour célébrer la fin de l’année tennistique. Cette rencontre se déroule sur les terrains du club et est l’occasion de se retrouver autour du sport, de l’échange et de la bonne humeur.

Petits et grands pourront profiter de moments de jeu adaptés à chacun, dans une ambiance détendue et ouverte à tous.

Programme de la journée

De 10 h à 12 h animation pour les adultes

Les joueurs adultes sont invités à venir taper la balle sur les courts du club.

Repas partagé à midi

À l’issue de la matinée, les participants se retrouveront autour d’un repas partagé. Chacun est invité à apporter un plat, une salade, un dessert ou une boisson afin de composer un déjeuner collectif.

De 14 h à 16 h animation pour les enfants

L’après-midi sera consacrée aux plus jeunes. Les enfants pourront venir jouer et s’amuser sur les terrains.

Le Tennis Club de Plaisance-du-Gers espère accueillir de nombreux participants pour clôturer la saison dans une ambiance sportive et chaleureuse.

Ouvert à tous.

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Stade PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie tennisplaisancedugers@gmail.com

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English :

The Plaisance-du-Gers Tennis Club invites its members, their families, and all tennis enthusiasts to join in a fun-filled day to celebrate the end of the tennis season. This event will take place on the club’s courts and is an opportunity to come together around sports, conversation, and good cheer.

Young and old alike can enjoy games tailored to everyone’s skill level in a relaxed atmosphere open to all.

Schedule for the Day

10 a.m. to 12 p.m.: Activities for adults

Adult players are invited to come hit some balls on the club’s courts.

Potluck lunch

At the end of the morning, participants will gather for a potluck lunch. Everyone is invited to bring a dish, a salad, a dessert, or a drink to contribute to the communal meal.

From 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Activities for children

The afternoon will be dedicated to the youngest participants. Children are welcome to come play and have fun on the courts.

The Plaisance-du-Gers Tennis Club hopes to welcome many participants to close out the season in a friendly, sports-oriented atmosphere.

Open to everyone.

L’événement Journée d’animations au tennis Plaisance a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65