Journée de la Mémoire

Parvis de la gare Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-10 17:00:00

2026-08-10

Les 80 ans du procès de Nuremberg en présence des historien(nes) Annette Becker, Alexandre Sumpf et d’un juriste. Interventions, marche, rassemblement au Temple en fin de journée. Sur inscription pour le co-voiturage. Prévoir pique-nique.

Parvis de la gare Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

The 80th anniversary of the Nuremberg trials, in the presence of historians Annette Becker and Alexandre Sumpf and a jurist. Speeches, march, gathering at the Temple at the end of the day. Registration required for car pooling. Please bring a picnic.

L’événement Journée de la Mémoire Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon