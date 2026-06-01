Journée de la Saint-Jean Miers samedi 27 juin 2026.

Miers

Journée de la Saint-Jean

Couvent des Fieux Miers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Cette année, les 7 plantes sacrées et guérisseuses de la Saint Jean vont côtoyer les plantes à parfum aromatiques et médicinales cultivées

Organisé par l'Association Vivre Ensemble à Carennac (AVEC)

Cette année, les 7 plantes sacrées et guérisseuses de la Saint Jean vont côtoyer les plantes à parfum aromatiques et médicinales cultivées

Organisé par l'Association Vivre Ensemble à Carennac (AVEC)

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Couvent des Fieux Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 03 92 38 67

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English :

This year, the 7 sacred and healing plants of Saint John’s Day will rub shoulders with aromatic and medicinal fragrance plants grown

Organized by the Association Vivre Ensemble à Carennac (AVEC)

L’événement Journée de la Saint-Jean Miers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne