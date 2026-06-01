Journée de la Saint-Jean Miers
Journée de la Saint-Jean Miers samedi 27 juin 2026.
Miers
Journée de la Saint-Jean
Couvent des Fieux Miers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Cette année, les 7 plantes sacrées et guérisseuses de la Saint Jean vont côtoyer les plantes à parfum aromatiques et médicinales cultivées
Organisé par l'Association Vivre Ensemble à Carennac (AVEC)
Cette année, les 7 plantes sacrées et guérisseuses de la Saint Jean vont côtoyer les plantes à parfum aromatiques et médicinales cultivées
Organisé par l'Association Vivre Ensemble à Carennac (AVEC)
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Couvent des Fieux Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 03 92 38 67
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English :
This year, the 7 sacred and healing plants of Saint John’s Day will rub shoulders with aromatic and medicinal fragrance plants grown
Organized by the Association Vivre Ensemble à Carennac (AVEC)
L’événement Journée de la Saint-Jean Miers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne
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