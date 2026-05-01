Journée de la vue Dépistage gratuit Optique Soligot Luxeuil-les-Bains
Journée de la vue Dépistage gratuit Optique Soligot Luxeuil-les-Bains jeudi 28 mai 2026.
Luxeuil-les-Bains
Journée de la vue Dépistage gratuit
Optique Soligot 7 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 09:00:00
fin : 2026-05-28 12:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Au profit des adultes, le Lions club organise un dépistage gratuit en partenariat avec l’optique Bernard SOLIGOT. .
Optique Soligot 7 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 11 82
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English : Journée de la vue Dépistage gratuit
L’événement Journée de la vue Dépistage gratuit Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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