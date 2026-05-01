Journée de la vue Dépistage gratuit Optique Soligot Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Journée de la vue Dépistage gratuit

Optique Soligot 7 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 09:00:00

fin : 2026-05-28 12:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Au profit des adultes, le Lions club organise un dépistage gratuit en partenariat avec l’optique Bernard SOLIGOT. .

Optique Soligot 7 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 11 82

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English : Journée de la vue Dépistage gratuit

L’événement Journée de la vue Dépistage gratuit Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)