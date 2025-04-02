Journée de l’inclusion Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire
mercredi 28 octobre 2026 · Place de la Résistance · Cosne-Cours-sur-Loire
Informations pratiques
Cosne-Cours-sur-Loire
Journée de l’inclusion
Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 18:00:00
Date(s) :
2026-10-28
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Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr
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English : Journée de l’inclusion
L’événement Journée de l’inclusion Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-22 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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