Journée de l’inclusion Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

mercredi 28 octobre 2026 · Place de la Résistance · Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Cosne-Cours-sur-Loire

Journée de l’inclusion

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 18:00:00

Date(s) :

2026-10-28

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Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

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English : Journée de l’inclusion

L’événement Journée de l’inclusion Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-22 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)