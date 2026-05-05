Journée de sensibilisation aux risques de noyade Piscine Serge Buttet Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Journée de sensibilisation aux risques de noyade

Piscine Serge Buttet 4 Rue Alfred de Musset Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03 17:30:00

Date(s) :

2026-06-03

L’été approche et avec lui, les plaisirs de la baignade. La noyade reste l’une des principales causes d’accidents en période estivale.

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Piscine Serge Buttet 4 Rue Alfred de Musset Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 20 01

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English : Journée de sensibilisation aux risques de noyade

Summer is approaching, and with it the pleasures of swimming. Drowning remains one of the main causes of accidents during the summer months.

L’événement Journée de sensibilisation aux risques de noyade Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme