Journée de sensibilisation aux risques de noyade Piscine Serge Buttet Romans-sur-Isère
Journée de sensibilisation aux risques de noyade Piscine Serge Buttet Romans-sur-Isère mercredi 3 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Journée de sensibilisation aux risques de noyade
Piscine Serge Buttet 4 Rue Alfred de Musset Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03 17:30:00
Date(s) :
2026-06-03
L’été approche et avec lui, les plaisirs de la baignade. La noyade reste l’une des principales causes d’accidents en période estivale.
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Piscine Serge Buttet 4 Rue Alfred de Musset Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 20 01
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English : Journée de sensibilisation aux risques de noyade
Summer is approaching, and with it the pleasures of swimming. Drowning remains one of the main causes of accidents during the summer months.
L’événement Journée de sensibilisation aux risques de noyade Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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