Meslay-du-Maine

Journée découverte au Multigolf

La Chesnaie Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-20

Initiation et parcours

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La Chesnaie Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 44 45 animation@multigolf-meslay.com

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English :

Initiation and course

L’événement Journée découverte au Multigolf Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-05-02 par SUD MAYENNE