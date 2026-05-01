Journée découverte au Multigolf Meslay-du-Maine
Journée découverte au Multigolf Meslay-du-Maine samedi 16 mai 2026.
Meslay-du-Maine
Journée découverte au Multigolf
La Chesnaie Meslay-du-Maine Mayenne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-06-20
Initiation et parcours
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La Chesnaie Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 44 45 animation@multigolf-meslay.com
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English :
Initiation and course
L’événement Journée découverte au Multigolf Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-05-02 par SUD MAYENNE
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