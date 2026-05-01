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Journée découverte au Multigolf Meslay-du-Maine

Journée découverte au Multigolf Meslay-du-Maine samedi 16 mai 2026.

Adresse : La Chesnaie

Ville : 53170 Meslay-du-Maine

Département : Mayenne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5

Meslay-du-Maine

Journée découverte au Multigolf

La Chesnaie Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :
2026-05-16 2026-06-20

Initiation et parcours
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La Chesnaie Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 44 45  animation@multigolf-meslay.com

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English :

Initiation and course

L’événement Journée découverte au Multigolf Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-05-02 par SUD MAYENNE

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