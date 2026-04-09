Journée Découverte de la pleine conscience Poudens Bas Dégagnac

Dégagnac

Journée Découverte de la pleine conscience

Poudens Bas Ecolieu La Découverte Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Nous vous invitons à une après-midi découverte de la Pleine conscience pour découvrir notre Sangha Poussières d’Étoiles et plus largement la méditation de pleine conscience.

Nous vous invitons à une après-midi découverte de la Pleine conscience pour découvrir notre Sangha Poussières d’Étoiles et plus largement la méditation de pleine conscience.

.

Poudens Bas Ecolieu La Découverte Dégagnac 46340 Lot Occitanie bonjour@la-decouverte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We invite you to an afternoon discovering Mindfulness to learn about our Sangha Poussières d?Étoiles and more broadly about mindfulness meditation.

L’événement Journée Découverte de la pleine conscience Dégagnac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Gourdon