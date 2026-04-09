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Journée Découverte de la pleine conscience Poudens Bas Dégagnac

Journée Découverte de la pleine conscience Poudens Bas Dégagnac

Journée Découverte de la pleine conscience Poudens Bas Dégagnac dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Poudens Bas

Adresse : Ecolieu La Découverte

Ville : 46340 Dégagnac

Département : Lot

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Dégagnac

Journée Découverte de la pleine conscience

Poudens Bas Ecolieu La Découverte Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Nous vous invitons à une après-midi découverte de la Pleine conscience pour découvrir notre Sangha Poussières d’Étoiles et plus largement la méditation de pleine conscience.

Nous vous invitons à une après-midi découverte de la Pleine conscience pour découvrir notre Sangha Poussières d’Étoiles et plus largement la méditation de pleine conscience.

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Poudens Bas Ecolieu La Découverte Dégagnac 46340 Lot Occitanie   bonjour@la-decouverte.net

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English :

We invite you to an afternoon discovering Mindfulness to learn about our Sangha Poussières d?Étoiles and more broadly about mindfulness meditation.

L’événement Journée Découverte de la pleine conscience Dégagnac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Gourdon

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