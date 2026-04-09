Journée Découverte de la pleine conscience Poudens Bas Dégagnac
Journée Découverte de la pleine conscience Poudens Bas Dégagnac dimanche 17 mai 2026.
Dégagnac
Journée Découverte de la pleine conscience
Poudens Bas Ecolieu La Découverte Dégagnac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Nous vous invitons à une après-midi découverte de la Pleine conscience pour découvrir notre Sangha Poussières d’Étoiles et plus largement la méditation de pleine conscience.
Nous vous invitons à une après-midi découverte de la Pleine conscience pour découvrir notre Sangha Poussières d’Étoiles et plus largement la méditation de pleine conscience.
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Poudens Bas Ecolieu La Découverte Dégagnac 46340 Lot Occitanie bonjour@la-decouverte.net
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English :
We invite you to an afternoon discovering Mindfulness to learn about our Sangha Poussières d?Étoiles and more broadly about mindfulness meditation.
L’événement Journée Découverte de la pleine conscience Dégagnac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Gourdon
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