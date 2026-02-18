Journée des espaces fortifiés – Château comtal Boulogne-sur-Mer, Château comtal, Boulogne-sur-Mer

Journée des espaces fortifiés – Château comtal Boulogne-sur-Mer 25 et 26 avril Château comtal Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Entrée libre

→ Samedi 25 et dimanche 26 avril

Le château des comtes de Boulogne

Dans le prolongement des remparts, le château de Boulogne-sur-Mer est la pièce maîtresse de la for-teresse édifiée par le comte Philippe Hurepel en 1231. Premier objet de la collection, c’est aussi une porte d’entrée sur l’histoire de la ville. Les fortifications de la cité romaine, sur lesquelles le monument repose, sont encore visibles aujourd’hui dans les souterrains. L’exposition « Les clefs du château » vous invite à découvrir les vies successives de ce site, tour à tour, résidence des comtes de Boulogne, ca-serne militaire, prison puis musée depuis 1988.

Les petites clefs du château

Construit au Moyen Âge, le château de Boulogne a connu de nombreuses transformations. Si le mobi-lier et les décors d’origine ne nous sont pas parvenus, que sait-on des intérieurs des châteaux médié-vaux ? Dans un espace convivial, Les Petites clefs du château pose ces questions à hauteur d’enfant, pour une exploration ludique et interactive.

Les clefs du château – Visite accompagnée

Le musée ouvre les portes sur le château comtal, premier objet de la collection. Accédez aux salles basses et chemins de ronde et découvrez le château médiéval et ses évolutions.

Samedi et dimanche à 14h30

Gratuit – Réservation conseillée au 03 21 10 02 20 – Jauge limitée

Les clefs du château junior (Dès 7 ans) – Visite jeu

En compagnie du maître du temps observez les traces de chaque époque pour reconstituer l’histoire du château.

Samedi et dimanche à 16h30

Gratuit – Réservation conseillée au 03 21 10 02 20 – Jauge limitée

Château comtal rue de bernet 62200 Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 10 02 20 »}]

Dans le prolongement des remparts, le château de Boulogne-sur-Mer est la pièce maîtresse de la forteresse édifiée par le comte Philippe Hurepel en 1231.

MBSM