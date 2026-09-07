Journée des Peintres, Châteauneuf-sur-Cher, Châteauneuf-sur-Cher

Informations pratiques

Journée des Peintres Dimanche 20 septembre, 09h30 Châteauneuf-sur-Cher Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette Journée organisée par les membres du Collectif Château9 réunit des artistes plasticiens de tous âges et de tous horizons, novices ou confirmés, qui viennent s’inspirer des charmes de Châteauneuf-sur-Cher et composer une œuvre de leur choix.

Le tissu urbain du village a besoin d’être valorisé, protégé et mis en valeur. Le faire peindre par des paysagistes est un moyen de souligner auprès de tous les acteurs concernés qu’il détient un potentiel unique : les maisons, la plupart construites au temps de George Sand, sont alignées le long des bras d’eau du Cher, les quatre ponts, plus anciens, enjambent la rivière à tour de rôle. Il ne s’agit pas de rénover, mais de montrer du doigt les trésors d’un bâti harmonieux construit sous la silhouette du château et de la Basilique. Cette année, le thème imposé est Châteauneuf-sur-Cher, la pierre, l’eau.

Les visiteurs peuvent se promener de peintre en peintre et, à travers leurs oeuvres en cours de création, ressentir l’intérêt de soigner l’environnement. Comparer le sujet et sa représentation, c’est forcément lever les yeux vers les façades, les toits et les deux monuments historiques du village. Depuis 4 ans, le public et les élus se rendent compte grâce à la peinture qu’ils peuvent, sans détruire, créer de nouveaux usages de leur espace. Un nouvel élan respectueux du patrimoine est en cours grâce à ce rendez-vous annuel des artistes, grâce aussi à la participation active du public.

L’événement est couronné par une présentation des œuvres au public (vote du public) et à un jury, la remise de différents prix, et un pot convivial entre visiteurs, artistes et membres du jury. A l’issue de la journée, traditionnellement, les œuvres sont exposées dans les vitrines du bourg pendant trois semaines. Redonner vie au Centre-Ville, c’est créer une nouvelle façon de l’utiliser.

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire 06 70 16 87 25 La Crypte est, comme son nom l’indique, sous la Basilique Notre-Dame des Enfants. Elle est fermée et négligée habituellement.

Lever les yeux pour le Patrimoine

©mdblanchon