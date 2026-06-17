Journée d’étude La haute Provence au Moyen Âge Rue du Trélus Digne-les-Bains samedi 5 décembre 2026.

Digne-les-Bains

Journée d’étude La haute Provence au Moyen Âge

Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Pour le détail des différentes interventions lors de cette journée, merci de consulter le programme spécifique à cette journée qui sera édité en novembre 2026.

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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr

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English : Academic conference Haute Provence in the Middle Ages

The detailed program of the day’s different activities will come out in November 2026.

L’événement Journée d’étude La haute Provence au Moyen Âge Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains