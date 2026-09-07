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Journée d’études consacrée à la photo couleur non-reproductible, MSHS, Poitiers

vendredi 6 novembre 2026 · MSHS · Poitiers

Journée d’études consacrée à la photo couleur non-reproductible, MSHS, Poitiers

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Lieu
MSHS
Adresse
5 Rue Théodore Lefebvre, 86000 Poitiers
Ville
86000 Poitiers
Département
Vienne

Journée d’études consacrée à la photo couleur non-reproductible Vendredi 6 novembre, 09h30 MSHS Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T09:30:00+01:00 – 2026-11-06T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T09:30:00+01:00 – 2026-11-06T19:00:00+01:00

Journée d’étude réunisssant historiennes de l’art, littéraires et scientifiques à propos des procédés et des usages en photographie couleur non reproductible : cyanotype, autochrome, Lippmann, Polaroïd, Ektachrome… et papiers jaunis.
Organisateurs : Anne-Cécile Guilbard, Jérôme Pacaud, Université de Poitiers
Intervenants :
Nathalie Boulouch, historienne de la photographie, Rennes
Chiara Agradi, docteure en histoire de l’art contemporain, Paris I
Hugo Barrat, Master 2 Littératures et culture de l’image, Poitiers
Lionel Simonnot, physicien, Lyon
Daniel Hennequin, Directeur de recherches CNRS, Lille
Philippe Verkerk, physicien, Lille,
Alexandre le Bourgeois, plasticien, le Havre

MSHS 5 Rue Théodore Lefebvre, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Journée d’étude réunisssant historiennes de l’art, littéraires et scientifiques à propos des procédés et des usages en photographie couleur non reproductible : cyanotype, autochrome, Lippmann, et…

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