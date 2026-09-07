Journée d’études consacrée à la photo couleur non-reproductible, MSHS, Poitiers

Informations pratiques

Journée d’études consacrée à la photo couleur non-reproductible Vendredi 6 novembre, 09h30 MSHS Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T09:30:00+01:00 – 2026-11-06T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-06T09:30:00+01:00 – 2026-11-06T19:00:00+01:00

Journée d’étude réunisssant historiennes de l’art, littéraires et scientifiques à propos des procédés et des usages en photographie couleur non reproductible : cyanotype, autochrome, Lippmann, Polaroïd, Ektachrome… et papiers jaunis.

Organisateurs : Anne-Cécile Guilbard, Jérôme Pacaud, Université de Poitiers

Intervenants :

Nathalie Boulouch, historienne de la photographie, Rennes

Chiara Agradi, docteure en histoire de l’art contemporain, Paris I

Hugo Barrat, Master 2 Littératures et culture de l’image, Poitiers

Lionel Simonnot, physicien, Lyon

Daniel Hennequin, Directeur de recherches CNRS, Lille

Philippe Verkerk, physicien, Lille,

Alexandre le Bourgeois, plasticien, le Havre

MSHS 5 Rue Théodore Lefebvre, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Journée d’étude réunisssant historiennes de l’art, littéraires et scientifiques à propos des procédés et des usages en photographie couleur non reproductible : cyanotype, autochrome, Lippmann, et…

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