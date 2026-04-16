Journée d’initiation au shiatsu La Villa Pagnon Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Journée d’initiation au shiatsu

La Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Grand débutant, curieux, ou professionnels de soin voulant enrichir leur pratique il est temps de faire un pas vers vous.

Et si vous preniez un moment pour vous reconnecter à votre corps et votre énergie grâce à une pratique ancestrale japonaise ?

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La Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 42 16 62 emilie@souffledaile.fr

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English :

Whether you’re a complete beginner, just curious, or a care professional looking to enhance your practice, it’s time to take a step towards you.

How about taking a moment to reconnect with your body and energy through an ancestral Japanese practice?

L’événement Journée d’initiation au shiatsu Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme