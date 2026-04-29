Journée d’initiation au shiatsu Villa Pagnon Romans-sur-Isère
Journée d’initiation au shiatsu Villa Pagnon Romans-sur-Isère dimanche 7 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Journée d’initiation au shiatsu
Villa Pagnon 8 Rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
80 € si inscription à au moins 2 journées
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Et si vous preniez un moment pour vous reconnecter à votre corps et votre énergie grâce à une pratique ancestrale japonaise ? Pour retisser du lien à Soi, aux Autres, à la Nature, profitez d’une initiation au Shiatsu
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Villa Pagnon 8 Rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 44 16 62 emilie@souffledaile.fr
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English :
How about taking a moment to reconnect with your body and your energy thanks to an ancestral Japanese practice? To reconnect with yourself, with others and with nature, take advantage of an initiation to Shiatsu
L’événement Journée d’initiation au shiatsu Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme
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