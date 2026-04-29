Journée d’initiation au shiatsu Villa Pagnon Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Journée d’initiation au shiatsu

Villa Pagnon 8 Rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

80 € si inscription à au moins 2 journées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Et si vous preniez un moment pour vous reconnecter à votre corps et votre énergie grâce à une pratique ancestrale japonaise ? Pour retisser du lien à Soi, aux Autres, à la Nature, profitez d’une initiation au Shiatsu

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Villa Pagnon 8 Rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 44 16 62 emilie@souffledaile.fr

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English :

How about taking a moment to reconnect with your body and your energy thanks to an ancestral Japanese practice? To reconnect with yourself, with others and with nature, take advantage of an initiation to Shiatsu

L’événement Journée d’initiation au shiatsu Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme