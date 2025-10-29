Informations pratiques

Lignières

Journée du Matrimoine Bains Douches

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées du Matrimoine font écho aux Journées du Patrimoine pour rendre visibles les femmes artistes. Cette journée du Matrimoine aux Bains-Douches de Lignières, se fera en présence de partenaires vous réservant des animations tout au long de cette journée dont le vernissage de la prochaine expo

En matinée un atelier d’écriture poétique mon féminin vous sera proposé. Entre 14h et 16h, participez à un atelier de lecture à voix haute et spatialisation. Atelier et visite insolite avec Estelle Bezault de la Cie Soliloque. Elle vous propose une aventure théâtrale nomade et insolite à la découverte de notre féminin intérieur et de notre matrimoine. Visite insolite des Bains-Douches à 16h45 et enfin, vernissage de la nouvelle exposition Parry-Berry / Berry-Paris. .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

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English :

The Journées du Matrimoine (Heritage Days) echo the Journées du Patrimoine (Heritage Days) to give visibility to women artists. Claire Diterzi, Cie Soliloque and many others will be on hand for this Matrimoine day at the Bains-Douches in Lignières.

L’événement Journée du Matrimoine Bains Douches Lignières a été mis à jour le 2026-07-09 par OT LIGNIERES