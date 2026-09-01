Informations pratiques

Évaux-les-Bains

Journée du Patrimoine: Balade autour d’Evaux-les-Bains

Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte du territoire avec Andrée Rouffet Pinon, au programme le château du Ligondeix, visite des caves et dégustation du moulin de rameau, visite de Chambonchard. .

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 14 91 00

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English : Journée du Patrimoine: Balade autour d’Evaux-les-Bains

L’événement Journée du Patrimoine: Balade autour d’Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-20 par Creuse Confluence Tourisme