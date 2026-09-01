Journée du Patrimoine: Balade autour d’Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains
dimanche 20 septembre 2026 · Évaux-les-Bains
Informations pratiques
Évaux-les-Bains
Journée du Patrimoine: Balade autour d’Evaux-les-Bains
Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Partez à la découverte du territoire avec Andrée Rouffet Pinon, au programme le château du Ligondeix, visite des caves et dégustation du moulin de rameau, visite de Chambonchard. .
Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 14 91 00
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English : Journée du Patrimoine: Balade autour d’Evaux-les-Bains
L’événement Journée du Patrimoine: Balade autour d’Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-20 par Creuse Confluence Tourisme
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