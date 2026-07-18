Journée du Patrimoine Limoges Margé Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journée du Patrimoine Limoges Margé
21 Rue Santos Dumont Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de l’atelier de l’association Les Ailes Limousines et découvrez les coulisses de la préservation du patrimoine aéronautique. Des bénévoles passionnés vous présenteront les techniques de restauration et de reconstruction d’avions et d’hélicoptères anciens, avec pour objectif de les remettre en état de vol. La visite comprend également une exposition de moteurs et de turbines, des simulateurs de pilotage d’avion et d’hélicoptère en fonctionnement, ainsi qu’une salle de projection retraçant les activités de l’association. Une immersion unique au cœur d’un savoir-faire qui fait vivre l’histoire de l’aviation. .
21 Rue Santos Dumont Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 71 36 52
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English : Journée du Patrimoine Limoges Margé
L’événement Journée du Patrimoine Limoges Margé Limoges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole
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