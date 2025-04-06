Loches

Journée du patrimoine

1 Rue Lansyer Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Exposition de peinture dans le jardin et peinture d’une fresque autour du thème de la restauration du patrimoine local.

Participation du public souhaitée.

Exposition de peinture dans le jardin et peinture d’une fresque autour du thème de la restauration du patrimoine local.

Participation du public souhaitée. .

1 Rue Lansyer Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 18 71 37 25 sandrine.hegedus@gmail.com

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English :

Painting exhibition in the garden and creation of a mural on the theme of local heritage restoration.

Public participation is encouraged.

L’événement Journée du patrimoine Loches a été mis à jour le 2026-06-26 par Loches Touraine Châteaux de la Loire