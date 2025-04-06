Journée du patrimoine Loches
Journée du patrimoine Loches dimanche 20 septembre 2026.
Loches
Journée du patrimoine
1 Rue Lansyer Loches Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Exposition de peinture dans le jardin et peinture d’une fresque autour du thème de la restauration du patrimoine local.
Participation du public souhaitée.
Exposition de peinture dans le jardin et peinture d’une fresque autour du thème de la restauration du patrimoine local.
Participation du public souhaitée. .
1 Rue Lansyer Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 18 71 37 25 sandrine.hegedus@gmail.com
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English :
Painting exhibition in the garden and creation of a mural on the theme of local heritage restoration.
Public participation is encouraged.
L’événement Journée du patrimoine Loches a été mis à jour le 2026-06-26 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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