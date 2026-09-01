Journée du patrimoine Visite de l’Eglise, crypte, Bourg Beauzac
samedi 19 septembre 2026 · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
Journée du patrimoine Visite de l’Eglise, crypte, Bourg
Eglise Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite de l’Eglise, de la crypte, du bourg et du Château (maintenant école st Joseph), par l’Association des Amis du Vieux Beauzac.
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Eglise Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
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English :
Visit the Church, the crypt, the village and the Château (now St Joseph?s School), by the Association des Amis du Vieux Beauzac.
L’événement Journée du patrimoine Visite de l’Eglise, crypte, Bourg Beauzac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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