Informations pratiques

Beauzac

Journée du patrimoine Visite de l’Eglise, crypte, Bourg

Eglise Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite de l’Eglise, de la crypte, du bourg et du Château (maintenant école st Joseph), par l’Association des Amis du Vieux Beauzac.

.

Eglise Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the Church, the crypt, the village and the Château (now St Joseph?s School), by the Association des Amis du Vieux Beauzac.

L’événement Journée du patrimoine Visite de l’Eglise, crypte, Bourg Beauzac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron