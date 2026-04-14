Journée du souvenir de la Déportation, Cimetière de Carvin, Carvin

Journée du souvenir de la Déportation Dimanche 26 avril, 10h15 Cimetière de Carvin Pas-de-Calais

Tout Public – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:15:00+02:00 – 2026-04-26T10:45:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:15:00+02:00 – 2026-04-26T10:45:00+02:00

Cette journée nationale, instituée pour ne jamais oublier l’horreur des camps nazis et honorer la mémoire de celles et ceux qui y ont souffert ou ont péri, nous rappelle l’importance du devoir de mémoire. Les élus du Conseil Municipal, ainsi que les associations patriotiques locales, vous invitent à participer à cette cérémonie commémorative, ô combien nécessaire.

Dans le contexte actuel, cette commémoration prend un sens tout particulier. À travers elle, nous affirmons notre attachement indéfectible aux valeurs de liberté, de paix et de solidarité, et rappelons avec force que les dérives extrémistes et nationalistes ne doivent jamais retrouver leur place dans notre société.

A 10 h 15 , porte 1 du cimetière communal : Rassemblement des sociétés et des personnalités

A 10 h 30, en cortège, à la stèle du Souvenir de l’espace mémoriel 39/45 : dépôts de gerbes et allocutions.

Cimetière de Carvin 62220 Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « isabelle.charlet@carvin.fr »}]

Comme chaque année, le dernier dimanche d’avril, la Ville de Carvin rend hommage aux victimes et aux héros de la déportation. Cérémonie déportation