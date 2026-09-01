Informations pratiques

La Celle-Condé

Journée européenne du Patrimoine Eglise Saint Denis

Lieu Dit Conde La Celle-Condé Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Datée de la fin du XIème siècle, l’église de Condé s’impose à vous dès votre arrivée. À l’intérieur, les murs laissent apparaître des fresques dont une danse macabre du XVIème siècle. La crypte est accessible par deux couloirs latéraux située sous le choeur surélevé.

Visites commentées à 15h30. Dépendant de l’abbaye de Massay puis du chapitre cathédral sous l’Ancien Régime, cette ancienne église paroissiale a été abandonnée en 1844 lors de la fusion de la commune de Condé-sur-Arnon avec La Celle voisine. Édifiée sur un plan rectangulaire et pourvue d’un chevet plat, l’église présente une construction soigneusement appareillée qui paraît dater de la fin du XIe siècle. La façade, épaulée par deux contreforts, est percée d’une seule fenêtre et d’un portail dépourvu de tympan accosté de colonnes. L’imposte se prolonge en frise de part et d’autre. À l’intérieur, la nef est couverte d’un berceau lambrissé récemment restauré. Les murs laissent apparaître plusieurs fresques. Sur le mur nord, une danse macabre qui peut dater du XVIe siècle. .

Lieu Dit Conde La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 81 46 44

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English :

Dating back to the end of the 11th century, the church of Condé is a sight to behold as soon as you arrive. Inside, the walls reveal frescoes including a 16th-century danse macabre. The crypt is accessible via two side corridors beneath the raised choir. Guided tour by appointment

L’événement Journée européenne du Patrimoine Eglise Saint Denis La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-07-02 par OT LIGNIERES