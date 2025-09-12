Rentrée des class au Pôle La Celle-Condé
Rentrée des class au Pôle La Celle-Condé vendredi 11 septembre 2026.
La Celle-Condé
Rentrée des class au Pôle
Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Sur 3 jours, le Conseil Equin de la Région Centre Val de Loire organise la rentrée des class . Nombreuses épreuves. Buvette et restauration sur place.
Concours de rentrée des class au Pôle du Cheval et de l’Âne par le Conseil Equin de la Région Centre Val de Loire. .
Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire
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English :
Classes back in session at the Pôle du Cheval et de l’Âne.
L’événement Rentrée des class au Pôle La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-04-21 par OT LIGNIERES
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