Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rentrée des class au Pôle La Celle-Condé

Rentrée des class au Pôle La Celle-Condé vendredi 11 septembre 2026.

Adresse : Lieu-dit Les Amourettes

Ville : 18160 La Celle-Condé

Département : Cher

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif : Gratuit

La Celle-Condé

Rentrée des class au Pôle

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-11

Sur 3 jours, le Conseil Equin de la Région Centre Val de Loire organise la rentrée des class . Nombreuses épreuves. Buvette et restauration sur place.
Concours de rentrée des class au Pôle du Cheval et de l’Âne par le Conseil Equin de la Région Centre Val de Loire.   .

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Classes back in session at the Pôle du Cheval et de l’Âne.

L’événement Rentrée des class au Pôle La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-04-21 par OT LIGNIERES

À voir aussi à La Celle-Condé (Cher)