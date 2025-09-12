La Celle-Condé

Rentrée des class au Pôle

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Sur 3 jours, le Conseil Equin de la Région Centre Val de Loire organise la rentrée des class . Nombreuses épreuves. Buvette et restauration sur place.

Concours de rentrée des class au Pôle du Cheval et de l’Âne par le Conseil Equin de la Région Centre Val de Loire. .

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Classes back in session at the Pôle du Cheval et de l’Âne.

L’événement Rentrée des class au Pôle La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-04-21 par OT LIGNIERES