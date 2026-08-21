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Journée européenne du Patrimoine Visite guidée de la Maison de Garonne. Maison de Garonne Boé

samedi 19 septembre 2026 · Maison de Garonne · Boé

Journée européenne du Patrimoine Visite guidée de la Maison de Garonne. Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Maison de Garonne
Adresse
11 Rue de Lacassagne
Ville
47550 Boé
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Boé

Journée européenne du Patrimoine Visite guidée de la Maison de Garonne.

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Samedi 19 septembre à 10h30: Journée européenne du Patrimoine Visite guidée de la Maison de Garonne.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la Maison de Garonne, ancienne maison-forte/tour de guet du 14e siècle et le patrimoine culturel et naturel de la Garonne.
Samedi 19 septembre à 10h30: Journée européenne du Patrimoine Visite guidée de la Maison de Garonne.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la Maison de Garonne, ancienne maison-forte/tour de guet du 14e siècle et le patrimoine culturel et naturel de la Garonne.

Gratuit. Renseignements au 05 53 98 65 61 ou maison-garonne@ville-boe.fr   .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61  maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Journée européenne du Patrimoine Visite guidée de la Maison de Garonne.

Saturday, September 19, 10:30 a.m.: European Heritage Days—Guided tour of the Maison de Garonne.
As part of European Heritage Days, come discover the Maison de Garonne, a former 14th-century fortified house and watchtower, as well as the cultural and natural heritage of the Garonne River.

L’événement Journée européenne du Patrimoine Visite guidée de la Maison de Garonne. Boé a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Destination Agen

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