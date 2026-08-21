Journée européenne du Patrimoine Visite guidée de la Maison de Garonne. Maison de Garonne Boé
samedi 19 septembre 2026 · Maison de Garonne · Boé
Informations pratiques
Boé
Journée européenne du Patrimoine Visite guidée de la Maison de Garonne.
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 septembre à 10h30: Journée européenne du Patrimoine Visite guidée de la Maison de Garonne.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la Maison de Garonne, ancienne maison-forte/tour de guet du 14e siècle et le patrimoine culturel et naturel de la Garonne.
Samedi 19 septembre à 10h30: Journée européenne du Patrimoine Visite guidée de la Maison de Garonne.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la Maison de Garonne, ancienne maison-forte/tour de guet du 14e siècle et le patrimoine culturel et naturel de la Garonne.
Gratuit. Renseignements au 05 53 98 65 61 ou maison-garonne@ville-boe.fr .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Journée européenne du Patrimoine Visite guidée de la Maison de Garonne.
Saturday, September 19, 10:30 a.m.: European Heritage Days—Guided tour of the Maison de Garonne.
As part of European Heritage Days, come discover the Maison de Garonne, a former 14th-century fortified house and watchtower, as well as the cultural and natural heritage of the Garonne River.
L’événement Journée européenne du Patrimoine Visite guidée de la Maison de Garonne. Boé a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Destination Agen
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