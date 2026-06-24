Gençay

Journée familiale

Centre Culturel La Marchoise Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Journée familiale

– Dès 14h Guinguette des jeux, contes, lecture jeunesse, sieste musicale…

– 16h Spectacle Raoul, le Chevalier , Cie Tétrofrot Dans un univers de carton brut, […] une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance déjantée […] Durée 45 min, public familial, tarifs voir au dos

– 17h Foulsapat. Chant et musique de Créolie en Poitou pour faire danse .

Centre Culturel La Marchoise Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

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English : Journée familiale

L’événement Journée familiale Gençay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou