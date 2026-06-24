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Journée familiale Gençay

Journée familiale Gençay samedi 15 août 2026.

Adresse
Centre Culturel La Marchoise
Ville
86160 Gençay
Département
Vienne
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Gençay

Journée familiale

Centre Culturel La Marchoise Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Journée familiale
– Dès 14h Guinguette des jeux, contes, lecture jeunesse, sieste musicale…
– 16h Spectacle Raoul, le Chevalier , Cie Tétrofrot Dans un univers de carton brut, […] une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance déjantée […] Durée 45 min, public familial, tarifs voir au dos
– 17h Foulsapat. Chant et musique de Créolie en Poitou pour faire danse   .

Centre Culturel La Marchoise Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68  contact@cc-lamarchoise.com

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English : Journée familiale

L’événement Journée familiale Gençay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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