Journée familiale Gençay
Journée familiale Gençay samedi 15 août 2026.
Gençay
Journée familiale
Centre Culturel La Marchoise Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Journée familiale
– Dès 14h Guinguette des jeux, contes, lecture jeunesse, sieste musicale…
– 16h Spectacle Raoul, le Chevalier , Cie Tétrofrot Dans un univers de carton brut, […] une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance déjantée […] Durée 45 min, public familial, tarifs voir au dos
– 17h Foulsapat. Chant et musique de Créolie en Poitou pour faire danse .
Centre Culturel La Marchoise Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com
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English : Journée familiale
L’événement Journée familiale Gençay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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