Raoul le chevalier, Centre Culturel La Marchoise, Gençay
samedi 15 août 2026 · Centre Culturel La Marchoise · Gençay
Informations pratiques
Raoul le chevalier Samedi 15 août, 14h00 Centre Culturel La Marchoise Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T14:00:00+02:00 – 2026-08-15T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-15T14:00:00+02:00 – 2026-08-15T18:30:00+02:00
Dans le cadre de nos rendez-vous d’été de La Marchoise :
14h – 18h Jeux traditionnels et populaires d’hier et d’aujourd’hui qui stimulent la stratégie, l’adresse, la réflexion…
Sieste musicale, Contes, Monsieur Bonneau et ses toupies…
Pour petits et grands.
16h – Raoul le chevalier – Cie Tetrofort – Spectacle familial
Dans un univers de carton brut, une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance déjantée. Durée 45m – TARIF LIBRE ET CONSCIENT
Pause buvette et goûter
17h : Foulsapat – Chant et musique de créolie en Poitou pour faire danser. ACCÈS LIBRE
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}]
Théâtre de rue familial théâtre de rue spectacle familial
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