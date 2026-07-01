Raoul le chevalier, Centre Culturel La Marchoise, Gençay

Informations pratiques

Raoul le chevalier Samedi 15 août, 14h00 Centre Culturel La Marchoise Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T14:00:00+02:00 – 2026-08-15T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-15T14:00:00+02:00 – 2026-08-15T18:30:00+02:00

Dans le cadre de nos rendez-vous d’été de La Marchoise :

14h – 18h Jeux traditionnels et populaires d’hier et d’aujourd’hui qui stimulent la stratégie, l’adresse, la réflexion…

Sieste musicale, Contes, Monsieur Bonneau et ses toupies…

Pour petits et grands.

16h – Raoul le chevalier – Cie Tetrofort – Spectacle familial

Dans un univers de carton brut, une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance déjantée. Durée 45m – TARIF LIBRE ET CONSCIENT

Pause buvette et goûter

17h : Foulsapat – Chant et musique de créolie en Poitou pour faire danser. ACCÈS LIBRE

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}]

Théâtre de rue familial théâtre de rue spectacle familial