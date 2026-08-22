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AGENDA · Saint-Sauveur-en-Puisaye

Journée Flash Piercing Sac de Noeuds Saint-Sauveur-en-Puisaye

mercredi 9 septembre 2026 · Sac de Noeuds · Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Sac de Noeuds
Adresse
10 Rue de la Roche
Ville
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Journée Flash Piercing

Sac de Noeuds 10 Rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:00:00
fin : 2026-09-09 18:00:00

Date(s) :
2026-09-09

La boutique Sac de Noeuds (pierres, minéraux, gravures sur bois, tatouages et soins énergétiques) accueil Lolo de chez Kultur Tattoo de la Nièvre pour une journée spéciale piercing.
Ouvert à tous avec autorisation parentale pour les mineurs.
À partir de 10€ l’acte de piercing et la boutique offre un large choix de bijoux entre 5€ les modèles en acrylique et 10€ les modèles en acier…
Laurent est pierceur professionnel depuis plusieurs années.
Venez nombreux, nombreuses.
Nous avons choisi un mercredi (jours de marché) mais aussi pour les enfants qui désirent faire leurs premiers trous d’oreilles dans les règles de l’art et pas au pistolet. Hygiène garantie.   .

Sac de Noeuds 10 Rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 44 40 47  bourdaismagalie@gmail.com

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English : Journée Flash Piercing

L’événement Journée Flash Piercing Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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