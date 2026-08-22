Journée Flash Piercing Sac de Noeuds Saint-Sauveur-en-Puisaye
mercredi 9 septembre 2026 · Sac de Noeuds · Saint-Sauveur-en-Puisaye
Informations pratiques
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Journée Flash Piercing
Sac de Noeuds 10 Rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:00:00
fin : 2026-09-09 18:00:00
Date(s) :
2026-09-09
La boutique Sac de Noeuds (pierres, minéraux, gravures sur bois, tatouages et soins énergétiques) accueil Lolo de chez Kultur Tattoo de la Nièvre pour une journée spéciale piercing.
Ouvert à tous avec autorisation parentale pour les mineurs.
À partir de 10€ l’acte de piercing et la boutique offre un large choix de bijoux entre 5€ les modèles en acrylique et 10€ les modèles en acier…
Laurent est pierceur professionnel depuis plusieurs années.
Venez nombreux, nombreuses.
Nous avons choisi un mercredi (jours de marché) mais aussi pour les enfants qui désirent faire leurs premiers trous d’oreilles dans les règles de l’art et pas au pistolet. Hygiène garantie. .
Sac de Noeuds 10 Rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 44 40 47 bourdaismagalie@gmail.com
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English : Journée Flash Piercing
L’événement Journée Flash Piercing Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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