Journées européennes du patrimoine Tour Sarrasine Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Journées européennes du patrimoine

Tour Sarrasine Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées de la Tour Sarrasine, laissez-vous conduire par votre guide, et plongez dans l’histoire de cet édifice atypique de la fin du XIème / début du XIIème siècle.

Informations

La visite comporte des escaliers à gravir avec prudence. Elle n’est pas adaptée aux personnes en situation de handicap. .

Tour Sarrasine Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.stsauveur89@wanadoo.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !