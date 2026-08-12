Journées européennes du patrimoine Tour Sarrasine Saint-Sauveur-en-Puisaye
samedi 19 septembre 2026 · Tour Sarrasine · Saint-Sauveur-en-Puisaye
Informations pratiques
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Journées européennes du patrimoine
Tour Sarrasine Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées de la Tour Sarrasine, laissez-vous conduire par votre guide, et plongez dans l’histoire de cet édifice atypique de la fin du XIème / début du XIIème siècle.
Informations
La visite comporte des escaliers à gravir avec prudence. Elle n’est pas adaptée aux personnes en situation de handicap. .
Tour Sarrasine Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.stsauveur89@wanadoo.fr
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English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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