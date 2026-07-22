Journée Ludique Tournoi Pokémon Ludothèque Saint-Nicolas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Journée Ludique Tournoi Pokémon

Ludothèque Saint-Nicolas 8 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 12:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Les cartes sont prêtes à entrer dans l’arène ! Ce grand tournoi Pokémon Trading Card Game réunit joueurs débutants et stratèges confirmés pour une journée placée sous le signe de la compétition, du partage et de la passion Pokémon.

Avec la Caverne du Gobelin

Accessible à partir de 12 ans.

Réservation en ligne.Tout public

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Ludothèque Saint-Nicolas 8 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 31 96

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English :

The cards are ready to enter the arena! This major Pokémon Trading Card Game tournament brings together beginners and seasoned strategists for a day of competition, camaraderie, and Pokémon passion.

With the Goblin’s Cave

Open to ages 12 and up.

Online registration.

L’événement Journée Ludique Tournoi Pokémon Nancy a été mis à jour le 2026-08-22 par DESTINATION NANCY