Journée Ludique Tournoi Pokémon Ludothèque Saint-Nicolas Nancy
samedi 26 septembre 2026 · Ludothèque Saint-Nicolas · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Journée Ludique Tournoi Pokémon
Ludothèque Saint-Nicolas 8 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 12:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Les cartes sont prêtes à entrer dans l’arène ! Ce grand tournoi Pokémon Trading Card Game réunit joueurs débutants et stratèges confirmés pour une journée placée sous le signe de la compétition, du partage et de la passion Pokémon.
Avec la Caverne du Gobelin
Accessible à partir de 12 ans.
Réservation en ligne.Tout public
0 .
Ludothèque Saint-Nicolas 8 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 31 96
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English :
The cards are ready to enter the arena! This major Pokémon Trading Card Game tournament brings together beginners and seasoned strategists for a day of competition, camaraderie, and Pokémon passion.
With the Goblin’s Cave
Open to ages 12 and up.
Online registration.
L’événement Journée Ludique Tournoi Pokémon Nancy a été mis à jour le 2026-08-22 par DESTINATION NANCY
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