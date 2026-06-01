Journée mondiale des océans au Musée national des douanes : visites, vedette garde-côtes et table ronde, Musée national des douanes, Bordeaux

Journée mondiale des océans au Musée national des douanes : visites, vedette garde-côtes et table ronde Dimanche 7 juin, 10h00 Musée national des douanes Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le musée vous invite à une journée exceptionnelle autour des enjeux maritimes contemporains, en écho à l’exposition « La douane aux frontières du large ».

Tout au long de la journée, découvrez gratuitement l’exposition et montez à bord de la vedette garde-côtes des douanes DF 32 « Seudre », amarrée au ponton Ariane.

L’après-midi, assistez à la table ronde « Océans en équilibre : surveillance, commerce responsable et environnement », réunissant la DNGCD, le Grand Port Maritime de Bordeaux et le Festival Ocean Days, pour échanger autour des grands défis liés à la protection des océans, à la surveillance maritime et à un commerce plus responsable.

Programme détaillé :

10h – 18h : Entrée gratuite au musée et visite libre de l’exposition « La douane aux frontières du large »

10h – 12h & 14h – 18h : Visite libre de la vedette garde-côtes des douanes DF 32 « Seudre » au ponton Ariane (situé quai des Chartrons, à proximité du musée)

15h – 16h30 : Table ronde « Océans en équilibre : surveillance, commerce responsable et environnement » avec la participation de la Direction Nationale Garde-Côtes des Douanes, le Grand Port Maritime de Bordeaux et le Festival Ocean Days

Entrée gratuite.

Musée national des douanes 1 Place de la Bourse Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « communication@musee-douanes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0970275766 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.musee-douanes.fr/ »}]

À l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, le Musée national des douanes vous ouvre ses portes pour une journée spéciale autour de l’exposition « La douane aux frontières du large ». exposition gratuit

Musée national des douanes