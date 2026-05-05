Journée nationale d’accès au droit, Espace Alès-Cazot, Alès

Journée nationale d’accès au droit Vendredi 22 mai, 08h30 Espace Alès-Cazot Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T08:30:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T08:30:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

À partir de 8h30, des tables rondes réunissant magistrats et partenaires (CDAD, AGAVIP, CIDFF, Maison de justice et du droit) ouvriront les échanges avec le public sur l’information juridique et l’accompagnement dans les démarches.

Les représentants du Barreau aborderont ensuite la consultation et la rédaction d’actes juridiques (9h45-10h), avant un focus sur la prise en charge des victimes par les forces de police (10h-10h20), puis sur le parcours des victimes en juridiction (10h20-10h50).

Un temps d’échange avec le public conclura la matinée (10h50-11h30). L’après-midi (14h-17h), des entretiens gratuits et confidentiels seront proposés avec des professionnels sur inscription (04 66 56 11 88).

Espace Alès-Cazot Rue Jules Cazot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

La Journée nationale d’accès au droit sera consacrée cette année à l’accès au droit des victimes.