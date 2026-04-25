Luxeuil-les-Bains

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France

Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 11:30:00

fin : 2026-12-05 12:30:00

Date(s) :

2026-12-05

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France, pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. .

Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée nationale d’hommage aux morts pour la France

L’événement Journée nationale d’hommage aux morts pour la France Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-06 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)